Perla Vatiero attacca Beatrice parlandole alle spalle | ma quando si avvicina cambia subito discorso VIDEO

Beatrice, sentendosi attaccata da Perla, è andata da quest’ultima per chiedere il confronto e, per tutta risposta, Vatiero è rimasta in silenzio per poi andare via. Intanto sul portale Grande Fratello ...Beatrice chiede a Perla di lavare i piatti, ma la proposta non piace alla ragazza certa che in quelle parole ci sia una velata imposizione ...Greta Rossetti e Perla Vatiero contro Stefano Miele: cosa è successo e perché hanno litigato Ecco i video di quei momenti ...