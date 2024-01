“Perla | che schifo…” Grande Fratello | chi ha visto ora canta E lei non ne esce per niente bene

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 23 gennaio 2024) È l’argomento principale delle ultime ore alVatiero. L’ex protagonista di Temptation Island ed ex fidanzata di Mirko Brunetti ha diviso tutta la Casa dopo lo scontro di fuoco avuto con Stefano Miele. In breve, per chi si fosse perso le ultime, si è infuriata perché lui avrebbe riportato un’errata versione dei fatti accaduti la notte scorsa. Ossia che lei avrebbe ’sbroccato’ contro chi stava russando usando anche parole forti. Hanno già avuto un primo confronto in bagno i due concorrenti ora protagonisti assoluti sulla piattaforma X, con fan schierati dall’una e dall’altra parte, e c’è da scommettere che si ritroveranno faccia a faccia anche nella nuova puntata in programma proprio martedì 24 gennaio 2024. “Non sa che con me sbatte male. Io non sono mica come gli altri! Questo mette zizan. Lo rovino”, ha detto ...