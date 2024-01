Perez-Napoli | pronto il rilancio | spunta una contropartita

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 23 gennaio 2024)no nuovi aggiornamenti di mercato circa la trattativa fra ile il possibile nuovo difensore centrale. Possibile scambio. Dopo aver perso nella maniera più dolorosa in assoluto la Supercoppa italiana contro l’Inter, ilè tornato fra le proprie mura per preparare il prossimo impegno di campionato contro la Lazio, ufficializzando anche un colpo di mercato nell’assoluta sorpresa. Dentro infatti Dendoncker per gli azzurri, in arrivo con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Il belga, che si prepara a lasciare l’Aston Villa, rappresenta quindi il quarto colpo di questa sessione invernale di mercato per gli azzurri, decisi ad affidarsi ad un profilo alquanto duttile. L’ex Wolverhampton può infatti essere schierato anche da difensore centrale oltre che da mediano, seppur il ...