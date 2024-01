Perché Sinner-Rublev si giocherà di notte | tra ritardi e il grande rifiuto di Azarenka-Krejcikova

Leggi su oasport

(Di martedì 23 gennaio 2024) Jannikaffronterà Andreynei quarti di finale degli Australian Open 2024. L’appuntamento è per oggi (martedì 23 gennaio), ma sarà purtroppo un match notturno per il tennista italiano. Il confronto si consumerà infatti nella tarda serata di Melbourne e si protrarrà inevitabilmente oltre la mezza: indubbiamente non la situazione ideale per l’altoatesino, che punta chiaramente a battere il temibile russo per meritarsi la semifinale contro il serbo Novak Djokovic (il numero 1 al mondo ha avuto la meglio in quattro set contro lo statunitense Taylor Fritz).sidi? La ragione è da imputarsi a quanto successo in precedenza alla Rod Laver Arena, il campo principale del primo Slam della stagione. Gli ...