Perché i bambini dovrebbero giocare con il kamishibai | il teatrino giapponese

Leggi su gravidanzaonline

(Di martedì 23 gennaio 2024) Intrattenere inon sempre è facile, e cercare qualcosa di innovativo e diverso che li coinvolga e catturi la loro attenzione è altrettanto complicato. Tra le attività più piacevoli e fantasiose per i più piccoli figura, ad esempio, il teatro: non è un caso se uno dei giochi migliori che si possa regalare a un bambino è ildelle marionette, ma anche il, seppur meno noto da noi, è un’ottima idea per coinvolgerli facendoli divertire.: cosa significa e cos’è? Ilè una forma di narrazione tradizionaleche combina immagini visive e testo scritto per raccontare una storia. Il termine può essere tradotto letteralmente come “dramma di carta“. Questa pratica ha origini negli anni ’30 in Giappone e ha avuto il suo periodo di massima ...