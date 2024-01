Perché Gigi Riva ha rifiutato l’angioplastica prima di morire

Leggi su open.online

(Di martedì 23 gennaio 2024), ricoverato per un infarto il 21 gennaio, è morto ieri nell’ospedale Arnas Brotzu di Cagliari. Rombo di Tuono, mitico attaccante con la maglia numero 11 e bandiera del Cagliari e della Nazionale, aveva 79 anni. Dopo la corsa alle 3 di notte al pronto soccorso del San Michele in via Peretti un bollettino medico tranquillizzava sulle sue condizioni. Diceva anche che il paziente era lucido e sereno. E proprio questa lucidità lo ha portato a fare una scelta in punto di morte. Nel pomeriggio, racconta il Corriere della Sera,si era lamentato per non poter fumare sigarette parlando con la moglie Gianna e con il direttore sanitario del nosocomio Raimondo Pinna. Una coronografia delle 10,30 del mattino aveva rivelato una situazione grave. La coronografia e la proposta di intervento Tanto che il direttore del reparto di ...