Per scongiurare le patologie del nostro apparato visivo è indispensabile una corretta prevenzione

(Di martedì 23 gennaio 2024) Con l’avanzare dell’età, ciascuno di noi va incontro al rischio di contrarre. E questo accade anche per il. Quali sono quelle più frequenti nella terza età e cosa si può fare per prevenirle il più possibile? A dare una panoramica è il dott. Marcello Galdini, responsabile di Oculistica alla Casa di Cura San Francesco dove sono stati inaugurati i nuovi ambulatori di oculistica dotati di apparecchiature complete e aggiornate per garantire al paziente un approccio completo, corretto ed efficace. «Un buon reparto di oculista oggi, per poter eseguire diagnosi precise in tempi precoci e dare possibilità di visite di controllo e di un approccio terapeutico mirato, ha bisogno di dotarsi di apparecchiature specifiche e quanto più aggiornate – spiega Galdini -. Penso alla cataratta che è ...

Ugl:”Bisogna attendere qualche giorno per capire quale sarà il futuro del più grande siderurgico d’Europa” “Il Governo fa bene a non accettare le ... (ilgiornaleditalia)

Ugl:”Bisogna attendere qualche giorno per capire quale sarà il futuro del più grande siderurgico d’Europa” “Il Governo fa bene a non ... (tarantinitime)

Aurelio De Laurentiis prepara l’ offerta finale. La posta in palio è alta e la voglia di portarlo al Napoli è tanta. Sono ore cruciali per lo ... (spazionapoli)

Code in via Coletti e sulla Statale 16, rallentamenti a causa della Fiera del gelato. Criticità tra le 8.45 e le 10.30, piano straordinario per evitare il caos viabilità.Niente autonomia differenziata senza le risorse necessarie a garantire i Livelli essenziali delle prestazioni. Non solo nelle regioni che hanno ...Pronti via e… subito allungo. Il 2024 di Corlo e Campogalliano (nella foto il ds Cipriano) è cominciato col botto e la sensazione (gli scongiuri sono comunque comprensibili) è che per le inseguitrici ...