Per Ita e Lufthansa altro rinvio La decisione finale europea sull’operazione arriverà solo a giugno

(Di martedì 23 gennaio 2024) Con calma, molta calma, procede l’esame europeo dell’operazione Ita-. Il vettore tedesco dovrebbe acquisire il 40% di quello italiano con prospettiva di accrescere la sua partecipazione e di assumere da subito il controllo operativo. L’ Antitrust Ue ha deciso di passare alla “fase due” che prevede un’indagine approfondita. In sostanza non si saprà se c’è o meno l’ok fino alla prossima estate. Le due compagnie speravano di chiudere prima la partita. La prima fase dell’indagine era stata avviata il 30 novembre scorso, dopo la notifica dell’operazione da parte del Tesoro e del vettore tedesco. Alla luce dei dati raccolti, Bruxelles ritiene che “l’operazione potrebbe ridurre la concorrenza” su “diverse rotte a corto e lungo raggio”. La Commissione ha ora 90 giorni lavorativi, fino al 62024, per prendere una...

