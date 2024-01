Per il Napoli era importante ritrovare lo spirito ma rimane mentalizzato sul 4-3-3 Sky

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 23 gennaio 2024) A Sky Sport fanno il punto sul mercato del. Alessandro Sugoni, esperto di calciomercato per Sky, parla degli obiettivi di mercato del. Per la difesa il nome è quello di Nehuen Perez, a centrocampo il prescelto è Mangala. De Laurentiis a lavoro per ultimare gli ultimi due colpi di mercato. Aarriveranno sicuramente un centrocampista e un difensore «Il nome più caldo è Nehuen Perez anche se l’Udinese, impegnata nella lotta salvezza, ha alzato un po’ le richieste per il giocatore. L’Udinese chiede 20 milioni, ilnon vuole spingersi oltre i 15 milioni di euro. Mangalal’obiettivo numero uno a centrocampo. Di sicuro un centrocampista e un difensore arriveranno, lo ha ribadito De Laurentiis. Zerbin? Va al Monza in prestito. Oggi sarà finalizzato». Il...