Pensioni anticipate | reversibilità e assegni d’oro | ecco tutti i tagli caldeggiati dall’Ocse

Sulle Pensioni il flop del governo per il 2024 è praticamente certo. E di fatto lo ha ammesso lo stesso esecutivo nelle sue previsioni per le uscite ... (lanotiziagiornale)

... 5 per cento) Quando dovesse essere questione di decine di miliardi da sottrarre a bonus, flat tax, esenzioni,Quando la realtà dovesse ricordarci, anzi sbatterci in faccia che ...Ma anche una riforma delle, suggerendo lo stop alle uscitee un contributo di solidarietà nella forma di "un'imposta sulleelevate, che non siano correlate ai contributi ...Un altro anno è passato, fra ulteriori tagli alle pensioni anticipate e mancate promesse di riforma. Quota 41, cioè la pensione con 41 anni di contributi indipendentemente dall’età anagrafica, non ha ...Quando dovesse essere questione di decine di miliardi da sottrarre a bonus, flat tax, esenzioni, pensioni anticipate Quando la realtà dovesse ricordarci, anzi sbatterci in faccia che da otto decenni ...