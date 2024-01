Pensioni 2024 | Ape sociale | Quota 103 | Opzione donna | quanti si salveranno dalla Fornero?

(Di martedì 23 gennaio 2024) Chi andrà in pensione anticipata bypassando la legge Monti-? Numeri davvero molto bassi quelli stimatiCgil, che su Collettiva.it, riporta i valori diquest’anno avranno modo di uscire dal mercato del lavoro usufruendo delle nuove misure messe in campo dal Governo ed approvate con la recente legge di bilancio. Come ormai é noto aci leggono, tutte le misure vigenti nel 2023 non hanno trovato proroga nel, o meglio sono state riconfermate ma non alle stesse condizioni., già abbondantemente modificata nel 2023 rispetto alla versione originaria, vede un ulteriore aggravio di 1 anno anagrafico, mentre Ape socale vede un aumento di 5 mesi, da 63 a 63 e+ 5 mesi appunto, la103 , diviene ...

