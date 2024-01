Pechino 2 La vendetta Sempre con Mazzarri in panchina

(Di martedì 23 gennaio 2024) FALLI DA DIETRO – COMMENTI ALLA 21° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2023-242. La. Era tutto scritto. La Supercoppa inutile a qualcosa serviva. Dare un po’ di ossigeno alle casse di una società fallita. Il Napoli privo di cinque titolari se la gioca. Ordinato e umile, con grande concentrazione tattica, se la gioca. Piace anche l’idea di sacrificare Politano a schermare, per lunghi tratti, il Turco. Dura un’ora. Poi decide l’indecente Rapuano. Fuori il Cholito per ammonizione doppia. Ma se la seconda è legittima, è la prima a essere del tutto inventata. La partita finisce lì. Consegnata all’Inter. Eppure il Napoli resiste. Resiste fino al recupero. Nel miraggio dell’unico obbiettivo possibile. I rigori. Poi il Toro chiude i giochi. Magari avrebbero vinto lo stesso, i nerazzurri. Ma chi ci perde di più è il calcio italiano. Con queste figuracce ...

Paolo Del Genio, giornalista, ha commentato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli la sconfitta degli azzurri contro l'Inter per 1-0 in finale di Supercoppa: "Bellissimo Napoli. Forse per intensità, d ...Sul secondo giallo c’è poco da dire, ma la prima ammonizione grida assolutamente vendetta. Non ha inciso sul risultato Non lo potremmo mai sapere, certo che undici contro undici l’Inter stava facendo ...Il giornalista Rino Cesarano ha commentato ai microfoni di Canale 21 la finale di Supercoppa italiana persa dal Napoli contro l'Inter.