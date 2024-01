Pavoletti | il commosso saluto a Gigi Riva | «Deporre i fiori ai tuoi piedi un onore»

(Di martedì 23 gennaio 2024) Leonardo, capitano del Cagliari, ha ricordato in mododurante la visita alla Camera Ardente Leonardo, capitano del Cagliari, ha ricordato in mododurante la visita alla Camera Ardente. Le sue dichiarazioni: «color rossoblù aiè stato per me une un privilegio. Quanto mi sarebbe piaciuto incrociare anche solo un tuo sguardo. Il tuo Rombo di Tuono riecheggerà di generazione in generazione! Buon viaggio». CONTINUA SU CAGLIARI NEWS 24

3 minuti per la lettura CAGLIARI (ITALPRESS) – Un flusso continuo di migliaia di persone, incolonnate in una fila lunghissima e composta, per dare l’ultimo saluto al Mito. E’ l’omaggio che Cagliari e ...(FOTO) Le immagini di Ranieri, Giulini e dei calciatori del Cagliari nella camera ardente di Gigi Riva alla Unipol Domus.CAGLIARI. Sono arrivati in centinaia fuori dalla Unipol Domus per dare l'ultimo saluto a Gigi Riva. Lì dove è stata allestita la camera ardente i tifosi si sono stretti in un abbraccio immaginario, tu ...