Paventi anticipa | «L’Inter a Firenze gioca con Asllani e Frattesi»

(Di martedì 23 gennaio 2024) Andreaha commentato su Sky Sport l’umore della squadra al rientro dall’Arabia Saudita.pensa già alla gara di. IMPEGNI –avrà un’altra difficilissima partita questa domenica, Andrea: «Lautaro Martinez ha uno status di alta portata a livello internazionale. Molto importante per questo gruppo tornato con grande soddisfazione ma allo stesso tempo con la voglia di tornare a fare bene subito. Aci sono le assenze di Calhanoglu e Barella, giocheranno al loro posto. Pezzi importanti assenti a centrocampo,scenderà comunque in campo per guadagnare i tre punti e rimanere attaccata alla Juventus». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ...

