Pavard | «Non dobbiamo pensare agli altri Ancora tanto da fare!»

(Di martedì 23 gennaio 2024) Benjaminfesteggia il suo primo trofeo con l’Inter, che ha contribuito a portare a Milano con l’assist per il gol vittoria di Lautaro Martinez. Le parole del difensore francese sulla vittoria della Supercoppa Italiana.DA FARE – Benjaminsi gode la gloria con l’Inter, ma archiviata la Supercoppa Italiana pensa già al lavoro da fare. Così il difensore nerazzurro dopo la vittoria sul Napoli a SportMediaset: «Questo trofeo ci aiuterà a crescere. Non. Siamo forti e non possiamo certo sentirci arrivati. C’èlavoro da fare e lo faremo al meglio». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...

Kim non aveva mai subito 5 gol in carriera, al Bayern non è ancora il difensore atteso (Süddeutsche) Il Bayern non ha subito una sconfitta ieri a ... (ilnapolista)

Paulo Dybala non partirà questo pomeriggio con la Roma per Riad dove domani i giallorossi disputeranno l'amichevole con l'Al-Shabab. Il calciatore non è stato convocato per un sovraccarico muscolare a ...L’Inter chirurgica e spietata alza la sua terza Supercoppa consecutiva, battendo con il minimo scarto un Napoli ben messo in campo, combattivo ma troppo poco incisivo davanti. La ...Intervenuto ai microfoni di Goal, Benjamin Pavard, difensore dell'Inter, ha parlato così dopo la vittoria della Supercoppa: "Dove ho trovato l'energia nel finale Non lo so (ride, ndr). Stavo cercando ...