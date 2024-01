Pasta Rummo sotto attacco | il boicottaggio dopo la visita di Matteo Salvini

Il patron dell'azienda, Cosimo Rummo, bersagliato con insulti, si è detto "senza parole" per gli inviti a non acquistare più la sua pasta: "Io non chiedo la tessera di partito a nessuno quando entra a ...Il patron dell'azienda bersagliato con insulti, si è detto "senza parole". È polemica per gli appelli in rete al boicottaggio della pasta Rummo dopo la visita istituzionale del vicepremier, Matteo ...Nel 2015 si scatenò, a favore del pastificio Rummo, una vera e propria campagna di solidarietà per salvare lo stabilimento dopo i gravissimi danni subiti per l'alluvione che colpì il Sannio. (ANSA) ...