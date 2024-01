Paparesta – ” Arbitraggio di Rapuano inadeguato”

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 23 gennaio 2024) GIANLUCAA RADIO MARTE: “DESIGNAZIONE DIINCOMPRENSIBILE,, MA E’ ROCCHI IL RESPONSABILE. NELL’AIA LOTTE INTESTINE POLITICHE CHE PEGGIORANO LA SITUAZIONE”. “Con appena trentasei gare in Serie A non so se è giusto far arbitrare auna finale di Supercoppa. Direi che è stata una sorpresa rivelatasi poi negativa alla luce dei risultati. Una scelta incomprensibile, con cui Rocchi – ha detto l’ex arbitro intervenendo nel corso di Marte Sport Live, in onda su Radio Marte- voleva forse dimostrare che c’era una classe arbitrale nuova in grado di dirigere partite di cartello, ma ha rischiato un arbitro che si è rivelatoperché ha usato due metri di valutazione diversi. L’arbitro deve utilizzare sempre lo stesso metro di ...