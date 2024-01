Paola Perego | tumore al rene | operata d’urgenza Paura anche per Paola Ferrari | “E’ tornato”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 23 gennaio 2024) Tantae un intervento, per uncon l’asportazione parziale di un, per la conduttrice televisiva, sottoposta a una nefrectomia per una neoplasia scoperta fortunatamente in uno stadio iniziale. E’ stata la stessaa rendere nota la cosa in un post Instagram nel quale ha voluto ringraziare il prof. Gallucci e la sua equipe, che l’hanno, e ha sottolineato una volta di più l’importanza della prevenzione. Al post hanno risposto tantissimi amici, colleghi e semplici fan, facendole gli auguri. Nella foto scelta dalla conduttrice, una foto del suo letto d’ospedale, nella quale si vede solo una flebo. Non si conoscono ancora i tempi di recupero. Da...