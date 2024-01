Paola Perego ricoverata e operata | l’apprensione di fan e colleghi

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 23 gennaio 2024) Pubblicato il 23 Gennaio, 2024 “Ringrazio il prof. Gallucci e la sua équipe che oggi mi ha sottoposto a nefrectomia parziale per una neoplasia. È importante fare sempre molto prevenzione, può salvare la vita”. Così. Operazione chirurgica importante subita dalla conduttrice 57enne, che a sorpresa ha postato una foto dall’ospedale rivelando di essere stata sottoposta a un intervento per un tumore, con l’asportazione di una parte del rene. Stupore e apprensione fra i suoi fan, visto che l’annuncio è arrivato poche ore dopo l’ultima diretta domenicale di “Citofonare Raidue”, in cuiera andata in onda come di consueto, senza far trapelare alcuna avvisaglia. La conduttrice, evidentementee in convalescenza, ha colto l’occasione della sua malattia ...