Paola Perego operata per un tumore | l’annuncio sui social | “È importante fare prevenzione”

(Di martedì 23 gennaio 2024)per unsuiLa conduttriceè stataper un, con l’asportazione di una parte del rene: lo ha rivelato lei stessa con un post suidirettamente dall’ospedale. Sul suo profilo Instagram, infatti, la presentatrice ha scritto: “Ringrazio il prof. Gallucci e la sua équipe che oggi mi ha sottoposto a nefrectomia parziale per una neoplasia. Èsempre molto, può salvare la vita”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...

Paura per la conduttrice Paola Perego , la quale attraverso la sua pagina Instagram, nelle passate ore ha annunciato di essere stata ricoverata ed ... (blogtivvu)

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ... (gossipitalia.news)

In queste ore, Paola Perego ha fatto un triste annuncio ai suoi fan, che ha mandato un po' tutti in apprensione. Nel dettaglio, la conduttrice di ... (tvpertutti)

Ieri sera si è diffusala notizia del ricovero in ospedale di Paola Perego per un'operazione delicata. Ecco il motivo L'articolo Paola Perego operata ... (novella2000)

“È importante fare sempre prevenzione , può salvare la vita” . Paola Perego annuncia sui social di essersi dovuta sottoporre a un intervento per una ... (ilfattoquotidiano)

Momenti di apprensione per Paola Perego (57 anni). La conduttrice televisiva ha rivelato tramite un post su Instagram di essersi sottoposta ad un'operazione di nefrectomia parziale per una neoplasia.Paola Perego, nella serata di lunedì 22 gennaio, ha spiegato di essere stata sottoposta a un delicato intervento di nefrectomia parziale per una neoplasia. A tal proposito ha esortato le persone a ...A Pamiers, nel sud-ovest della Francia, una donna che manifestava con il marito e la figlia adolescente a un posto di blocco degli agricoltori francesi è rimasta uccisa, investita da un'auto che si è ...