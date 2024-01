Paola Perego operata per un tumore al rene L’annuncio sui social | «Sottoposta a nefrectomia parziale per una neoplasia»

Pubblicato il 23 Gennaio, 2024 “Ringrazio il prof. Gallucci e la sua équipe che oggi mi ha sottoposto a nefrectomia parziale per una neoplasia. È ... (dayitalianews)

A renderlo noto è la stessa conduttrice su Instagram Paola Perego è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per un tumore al rene . A renderlo ... (sbircialanotizia)

Tanta Paura e un intervento d’urgenza, per un tumore con l’asportazione parziale di un rene , per la conduttrice televisiva Paola Perego , ... (secoloditalia)

Tutti vicini a Paola Perego , reduce da un intervento di nefrectomia parziale per risolvere una neoplasia, cioè una formazione tumorale, una massa di ... (liberoquotidiano)

La conduttrice Paola Perego è stata Ricoverata per una nefrectomia parziale a seguito di una diagnosi di neoplasia. Ecco come sta ora la conduttrice ... (gossipnews.tv)

Così Paola Perego ha comunicato a sorpresa ai suoi followers – tramite un post sui social – del suo ricovero per un importante intervento dovuto ad un tumore con l’asportazione di una parte del rene."Ringrazio il Prof. Gallucci e la sua equipe che oggi mi ha sottoposta a nefrectomia parziale per una neoplasia. E' importante fare sempre molta prevenzione, può salvare la vita", scrive su Instagram ...In un post pubblicato su Instagram Paola Perego ha voluto ringraziare il prof. Gallucci e la sua equipe, che l’hanno operata, e ha sottolineato una volta di più l’importanza della prevenzione: ...