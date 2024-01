Pamela Mastropietro | la Cassazione conferma l' ergastolo per Oseghale La mamma | «Lo aspettavo da 6 anni»

È definitiva la condanna al carcere a vita per Innocent Oseghale, l'uomo che il 30 gennaio del 2018 ha violentato e ucciso a Macerata la diciottenne Pamela Mastropietro. I giudici ...1' di lettura 23/01/2024 - Confermato l'ergastolo per Innocent Oseghale, accusato di aver ucciso e fatto a pezzi la 18enne Pamela Mastropietro nel gennaio del 2018. L'imputato non era presente in aula ...La madre di Pamela: "E' ciò che mi aspettavo da sei anni". Non ci sarà nessuno sconto di pena per Innocent Oseghale, l'uomo accusato di omicidio e violenza sessuale per l'uccisione di Pamela Mastropie ...