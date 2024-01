Pamela Mastropietro | confermato l' ergastolo per Oseghale | la Cassazione respinge il ricorso

"Giustizia per Pamela ", è lo striscione che campeggia fuori dalla Corte di Cassazione che oggi è chiamata a pronunciarsi per la sola aggravante ... (europa.today)

E’ fissata per martedì 23 gennaio 2024 l’udienza della Cassazione in merito all’accusa di violenza sessuale a carico di Innocent Oseghale, già ... (ilcorrieredellacitta)

Nessuno sconto di pena. È definitivo l’ergastolo per Innocent Oseghale , accusato di omicidio e violenza sessuale per la morte di Pamela ... (ilfattoquotidiano)

Nessuno sconto di pena: è definitivo l' ergastolo per Innocent Oseghale , accusato di omicidio e violenza sessuale per la morte di io, la 18enne ... (feedpress.me)

È definitivo l’ergastolo per Innocent Oseghale , l’uomo accusato di Omicidio e violenza sessuale per la morte di Pamela Mastropietro . Lo hanno deciso ... ()

Nessuno sconto di pena: è definitivo l'ergastolo per Innocent Oseghale, accusato di omicidio e violenza sessuale per la morte di Pamela Mastropietro, la 18enne uccisa a Macerata il 30 gennaio 2018. Lo ...La Corte di Cassazione ha confermato l’ergastolo per Innocent Oseghale, unico imputato per l’omicidio di Pamela Mastropietro, uccisa a Macerata il 30 gennaio 2018. I giudici della Suprema Corte hanno ...Lo ha deciso la Cassazione, respinto il ricorso dell'imputato sull'aggravante della violenza sessuale. Il corpo di Pamela fu ritrovato chiuso in un trolley il 30 gennaio 2018 a Macerata. La mamma dell ...