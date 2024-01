Pamela Anderson si mostra al naturale | “La bellezza è autenticità”

Leggi tutta la notizia su diredonna

(Di martedì 23 gennaio 2024)sidi nuovo senza filtri: nelle ultime ore la modella canadese, 56 anni, è apparsa senza trucco su Instagram per promuovere Sonsie Beauty, il marchio di skincare del quale è proprietaria. “Per me, la veraconsiste nel celebrare l’… Voglio assomigliare a me stessa, sentirmi me stessa, e questo significa prendermi cura di me stessa, dentro e fuori…” ha esordito l’attrice, che da qualche anno a questa parte sponsorizza lasenza trucco. “Credo che le nostre differenze siano ciò che ci rende belli e interessanti gli uni per gli altri… L’obiettivo è realizzare il nostro scopo sulla terra e inizia con il credere in noi stessi, avere coraggio… essere ciò che nessun altro è, e trovare forza in questo. Va oltre la salute della pelle”, ha poi ...