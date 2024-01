Pagelle – Il responsabile non è Rapuano ma Rocchi che l’ha mandato ad arbitrare una finale

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 23 gennaio 2024) Ledi Napoli-Inter 0-1 di Supercoppa, a cura di Fabrizio d’Esposito GOLLINI. L’indomita resistenza azzurra in terra araba ha il suo perno eroico in lui e nei tre che ha davanti. E di ardite gesta, l’impavido Gollini ne fa parecchie, tra uscite e deviazioni. Bravissimo – 7 DI LORENZO. A quasi due mesi dal suo ritorno a Napoli, Walter II ha smesso di fare l’Orologiaio Matto e sembra essere diventato l’Indiana Jones che ha trovato l’arca perduta della difesa. Certo, l’Eurocapitano è ancora in fase di rodaggio come terzo centrale, e perdipiù deve sempre arrancare nella pugna offensiva, ma stasera è stato oltre la sufficienza – 6,5 RRAHMANI. L’area del Napoli è più affollata del suq di Riyadh e l’Inter dal 60’ in poi – dopo la malagiustizia di Testa di– gioca al tiro al bersaglio. Epperò l’Amir rinato si avventa su ogni palla perigliosa e ...