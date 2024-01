Ottimizzazione dei processi aziendali | che ruolo ha oggi un CFO? E come si rapporta con l’ERP?

Leggi su fmag

(Di martedì 23 gennaio 2024) Affidabilità, concretezza, precisione. Sono questi i termini che vengono in mente se si pensa aldi un, ossia colui deputato a gestire le finanze e i flussi contabili di un’azienda. Non è un affar semplice, soprattutto se manca lo sguardo d’insieme, una visione strategica che possa prevedere imprevisti dolorosi, garantendo al tempo stesso fluidità e liquidità all’impresa. Masi fa a fare fronte a tutto? Lo abbiamo chiesto a Salvatore Somma,e consulente in ambito ERP per Fortress Lab. Cosa vuol dire ricoprire ildele a cosa bisogna far attenzione? “Esserein un ambiente aziendale in generale richiede una visione strategica e la capacità di prendere decisioni informate, nonché l’analisi dei punti di forza e di debolezza dell’azienda ...