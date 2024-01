Osimhen rompe il silenzio | “Futuro? Ho già chiaro il prossimo step che voglio fare”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 23 gennaio 2024) Dove sarà la prossima stagione Victor? Il calciatore nigerianoile svela il suo. NOTIZIE CALCIO NAPOLI. L’ attaccante nigeriano Victorha gettato luce sul suocalcistico in un’intervista esclusiva rilasciata alla CBS mentre si trova impegnato con la Nazionale nigeriana nella Coppa d’Africa.ha già preso una decisione chiara sulla sua prossima mossa al termine della stagione in corso, ma prima vuole concludere la sua esperienza azzurra con il Napoli. “Ho già deciso quale sarà ilpasso daalla fine di questa stagione. Ho già il mio piano, so cosaprossimamente.” Il calciatore ha evidenziato che circa il 60% dei rumors che lo ...