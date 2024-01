Osimhen | il futuro? “Voglio finire la stagione a Napoli | ho già deciso quale sarà prossimo step”

Vitctor Osimhen è in corsa per la vittoria della Coppa d’Africa e si candida ad un ruolo da grande protagonista. La prima parte di stagione del ... (calcioweb.eu)

Con un po’ di ansia e qualche polemica, ma Victor Osimhen ha guidato la sua Nigeria agli ottavi di Coppa d’Africa: il futuro prossimo dell’attaccante è il Napoli, che quando terminerà il torneo in ...Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha parlato del suo futuro alla CBS dal ritiro della nazionale della Nigeria. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Ho già preso la mia decisione in merito al ...Dai microfoni della CBS, Victor Osimhen, attualmente impegnato con la Nigeria in Coppa d’Africa, rilascia una dichiarazione sul suo futuro: “Ho già preso la mia decisione in merito al prossimo step al ...