Oscar | Io Capitano in cinquina stranieri

(Di martedì 23 gennaio 2024) 16.05 Io, il film di Matteo Garrone, entra nellafinale della corsa all'tra i migliori filmGli altri sono Perfect Days (Giappone), Zone of Interest (Gran Bretagna),Society of the Snow (Spagna), The Teachers Lounge (Germania). La notte deglisarà il 10 marzo 2024. "E' un'avventura e un'emozione senza fine. Un risultato che ci riempie di orgoglio e afferma ancora una volta la forza del cinema italiano nel mondo". Così Paolo Del Brocco,Ad di Rai Cinema, che ha prodotto il film con Archimede.

Io Capitano, intensa pellicola firmata da Matteo Garrone, in corsa per l'Oscar per il miglior film internazionale, arriva in prima tv in versione originale con sottotitoli lunedì 29 gennaio alle 21.15 ...