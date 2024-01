Oscar 2024 | tutte le nomination

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 23 gennaio 2024) Leaglisono state annunciate questo pomeriggio da Zazie Beetz e Jack Quaid, in vista della cerimonia più importante dell’anno cinematografico, in diretta la notte del 10 marzo allo storico Dolby Theatre di Los Angeles e saranno condotti da Jimmy Kimmel. Dal fenomeno del Barbenheimer, il sodalizio inaspettato tra Barbie di Greta Gerwig e Oppenheimer di Christopher Nolan, al favoritissimo Povere Creature! di Yorgos Lanthimos, già vincitore del Leone d’Oro a Venezia 2023, eccoleagli, tra conferme, snubs e menzioni inaspettate. Miglior attore non protagonista Sterling K. Brown, “American Fiction” (MGM) Robert DeNiro, “Killers of the Flower Moon” (Apple Original Films/Paramount Pictures) Robert Downey Jr., ...