Oscar 2024 | tutte le nomination | il trionfo di Oppenheimer e Povere Creature!

(Di martedì 23 gennaio 2024) Leaglisono state annunciate questo pomeriggio da Zazie Beetz e Jack Quaid, in vista della cerimonia più importante dell’anno cinematografico, in diretta la notte del 10 marzo allo storico Dolby Theatre di Los Angeles e saranno condotti da Jimmy Kimmel. Dal fenomeno del Barbenheimer, il sodalizio inaspettato tra Barbie di Greta Gerwig edi Christopher Nolan, al favoritissimodi Yorgos Lanthimos, già vincitore del Leone d’Oro a Venezia 2023, eccoleagli, tra conferme, snubs e menzioni inaspettate. Miglior Film “American Fiction” (MGM) “Anatomia di una caduta” (Neon) “Barbie” (Warner Bros.) “The Holdovers” (Focus Features) “Killers of the ...

Io Capitano di Matteo Garrone è entrato nella cinquina per il miglior film in lingua straniera . La buona notizia arriva da Los Angeles dove sono ... (ilfattoquotidiano)

Matteo Garrone è in corsa per gli Oscar 2024, che si terranno il 10 marzo, con la pellicola “Io Capitano“, candidato dell’Italia al miglior film internazionale. Il film è stato scelto per la cinquina ...sono le attrici candidate agli Oscar 2023. È rimasta fuori a sorpresa Margot Robbie di Barbie, il film fenomeno dell'estate. Le nomination, scelte da membri dell'Academy da un numero record di 93 ...Los Angeles – Matteo Garrone entra nella corsa per gli Oscar: Io Capitano, candidato ufficiale dell'Italia al miglior film internazionale dell'edizione 2024, è stato scelto per la cinquina finale per ...