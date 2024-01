Oscar 2024 | tutte le nomination ai premi più importanti dell’anno

(Di martedì 23 gennaio 2024) Non c’è bisogno di dirlo. Glisono ipiùe amatiin ambito cinematografico. L’attenzione che ne deriva è enorme e la frenesia che mette nei cuori degli appassionati diventa palpabile. Ogni fine Gennaio vengono annunciate ledell’edizione corrente ed ecco che la corsa agliha inizio. Proprio nel mezzo della stagione dei, tra Emmy e Golden Globe. Ovviamente anche quest’anno ci sono stati gli annunci dile candidature. Da lungometraggi sui quali si è puntato tutto e ci si aspettava sarebbero stati in quella o quell’altra categoria, a produzioni inaspettate che hanno lasciati sgomenti alcuni. La prossima edizione deglisi terrà l’11 Marzo prossimo, ma ...

Il film è per la regia di Matteo Garrone Ce la fa Matteo Garrone e il suo “Io Capitano” . La pellicola tra nella corsa per gli Oscar : Io capitano è ... (361magazine)

Tra i candidati agli Oscar di quest’anno, Oppenheimer si trova in testa con 13 nomination mentre Matteo Garrone è ufficialmente in corsa. Matteo ... (2anews)

È il testo del post su X con cui l'account ufficiale dell'Academy, che presenta la cerimonia degli Oscar 2024, ha lanciato il conto alla rovescia in vista dell'annuncio ...In quest'articolo troverete tutte le nomination per il premio cinematografico più ambito al mondo, il premio Oscar. Clicca per leggerlo.