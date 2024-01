Oscar 2024 | record e curiosità di questa edizione

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 23 gennaio 2024) Io capitano è la 33esima pellicola italiana candidata all’per il Miglior film internazionale (ex film straniero). Per Matteo Garrone è la prima volta in gara. Se dovesse trasformare la nomination in statuetta, come sottolinea il sito specializzato Cinematografo.it, diventerebbe il 15esimo italiano nella storia dell’Academy, consolidando il nostro primato nella categoria. L’ultimo film italiano a vincere fu, dieci anni fa, La grande bellezza di Paolo Sorrentino; l’ultimo candidato, nel 2022, È stata la mano di Dio, sempre di Sorrentino. Perfect Days è il primo film di Wim Wenders in gara per l’al film internazionale. Il maestro tedesco, 79 anni il prossimo agosto, aveva ricevuto tre candidature per il Miglior documentario (2000 con Buena Vista Social Club, 2012 con Pina e 2015 con Il sale della terra). Per il secondo anno consecutivo, ...