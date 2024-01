Oscar 2024 | l’Academy annuncia le nomination | ci sarà anche l’Italia con “Io Capitano”

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 23 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione I Golden Globe hanno inaugurato l’Awards Seasonche ora si appresta al gran finale con la cerimonia degli, prevista per il 10 marzo. Intanto è arrivato il momento di scoprire la lista dei candidati che si contenderanno l’ambitissima statuetta. Durante il consueto evento in diretta live sono statete le tanto attese. Golden Globe, tutti i momenti più iconici della serata: i candidati al Miglior ...