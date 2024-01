Oscar 2024 | la lista delle nomination!

(Di martedì 23 gennaio 2024) In queste ore è stata svelata lacompleta di tutte le nomination agli: chi saranno i candidati nelle varie categorie? Scopritelo con noi, con questo articolo dedicato Siamo nel periodo dell’anno in cui vengono assegnate statuette di varia natura nel mondo cinematografico. Dai Golden Globes (vi siete persi ladei vincitori? Cliccate qui!) ai recentemente annunciati Razzie Awards (trovate tutte le nomination qua!), le pellicole e i protagonististesse dello scorso anno sono nuovamente (e forse per l’ultima volta) sotto i riflettori. La notte più magica dell’anno per il cinema, però, ancora deve arrivare. Recentemente è stata infatti svelata lacompletanomination ai Premi. Vediamola ...

Martin Scorsese ha da poco ottenuto la candidatura per la Miglior regia, oltre a svariate altre per il suo Killers of the Flower Moon, e ha così ... (screenworld)

Tra le nomination agli Oscar 2024 c'è anche quella assegnata a Cillian Murphy come Migliore Attore Protagonista e l'attore irlandese ha svela to la ... (movieplayer)

È in corsa per gli Oscar il film Io Capitano di Matteo Garrone. La pellicola premiata alla Mostra del cinema di Venezia è entrata nella cinquina ... (open.online)

Milano, 23 gen. (askanews) - "Io Capitano" è in corsa per gli Oscar. La pellicola di Matteo Garrone è entrata nella cinquina dei candidati per il miglior film internazionale. Il film sull'odissea di u ...Dopo la gioia della nomination ai Golden Globe 2024, Matteo Garrone porta il suo Io Capitano anche agli Oscar. Il film infatti compare nella cinquina di nominati nella categoria per il miglior film ...Matteo Garrone è alla sua prima nomination in carriera, così è arrivato puntuale il commento di Rai Cinema, che ha co-prodotto il film Questo pomeriggio, nel corso dell'annuncio delle nomination agli ...