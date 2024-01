Oscar 2024 | Io Capitano di Garrone nella cinquina per il miglior film in lingua straniera

(Di martedì 23 gennaio 2024) Iodi Matteoè entratoper ilin. La buona notizia arriva da Los Angeles dove sono state rese note le nomination per la grande notte degli. Il, che ha vinto il Leone d’argento all’ultima Mostra del Cinema di Venezia, racconta come disse il regista “l’odissea dei migranti, un’ingiustizia che viola i diritti umani”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Matteo Garrone entra nella corsa per gli Oscar: Io Capitano, candidato ufficiale dell'Italia al miglior film internazionale dell'edizione 2024, e' stato scelto per la cinquina finale della notte delle