Oscar 2024 | ‘Io capitano’ di Garrone in corsa per il miglior film internazionale Tutte le nomination

(Di martedì 23 gennaio 2024)(X @TheAcademy) Sono state annunciate leper la 96° edizione deglie l’Italia conquista la candidatura per il. E’ Io capitano di Matteoa gareggiare per il prestigioso premio cinematografico. A fare il pieno di candidature è Oppenheimer di Christopher Nolan con 13, a Barbie vanno invece 5 candidature. La serata di gala, con la proclamazione dei vincitori, è in programma il 10 marzoal Dolby Theatre di Los Angeles. Io capitano racconta il viaggio avventuroso di due giovani, Seydou e Moussa, che lasciano Dakar per raggiungere l’Europa....

Poco fa gli attori gli attori Zazie Beetz (Atlanta, Joker) e Jack Quaid (The Boys, Oppenheimer) hanno annunciato in diretta streaming sui canali ... (optimagazine)

Io capitano è la 33esima pellicola italiana candidata all’ Oscar per il Miglior film internazionale (ex film straniero). Per Matteo Garrone è la ... (metropolitanmagazine)

Sono appena state comunicate le nomination per la corsa all’ Oscar e non sono mancate le sorprese nelle categorie principali, a cominciare dall’ ... (spettacolo.periodicodaily)

Almeno uno spettatore all'annuncio delle candidature non ha gradito la scelta di I'm Just Ken e ha fischiato alla lettura della cinquina quando il brano, nell'interpretazione di Ryan Gosling, è stato ...Oscar edizione 96, l’Italia c’è con “Io Capitano”. Il film di Matteo Garrone, Leone d’argento a Venezia80, è entrato ufficialmente nella cinquina del miglior film internazionale. A contendersi il ...Perfect Days è il primo film di Wim Wenders in gara per l’Oscar al film internazionale. Il maestro tedesco, 79 anni il prossimo agosto, aveva ricevuto tre candidature per il Miglior documentario (2000 ...