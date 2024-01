Oscar 2024 | il messaggio è chiaro | nessuno mette Ken Ryan Gosling in un angolo E DiCaprio?

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 23 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Academy, dacci oggi la nostra dosa di shock quotidiano. In un mondo in cui la capacità di stupire è privilegio di pochi eletti, le nomination agli Academy Awardsfanno decisamente scuola. È ormai noto che glicelino un sadico senso dell’umorismo, ma non vedere apparire i nomi di Margot Robbie e Leonardo(percepite l’ironia?) nella lista dei candidati come migliori attori protagonisti, ne ha palesato gli intenti. Se i Golden Globeavevano già delineato il triste destino riservato a Barbie, l’esclusione dell’attrice ...