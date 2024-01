Oscar 2024 | candidato Io Capitano di Matteo Garrone

Poco fa gli attori gli attori Zazie Beetz (Atlanta, Joker) e Jack Quaid (The Boys, Oppenheimer) hanno annunciato in diretta streaming sui canali ... (optimagazine)

Io capitano è la 33esima pellicola italiana candidata all’ Oscar per il Miglior film internazionale (ex film straniero). Per Matteo Garrone è la ... (metropolitanmagazine)

Ecco tutto quello che bisogna sapere di questo capolavoro Io Capitano di Matteo Garrone è candidato agli Oscar 2024 nella categoria Miglior Film Internazionale, notizia che ha letteralmente travolto l ...Sfuggono solo un paio di categorie ai due film che interessano gli appassionati del fantastico. Poi due nomination per The Creator. - Leggi tutto l'articolo e guarda il video su Fantascienza.com ...Tra i film in corsa per gli Oscar 2024 c'è anche Matteo Garrone con Io Capitano, presentato in antemprima alla 80. Mostra del Cinema di Venezia. Già candidato ufficiale dell'Italia a "Miglior film ...