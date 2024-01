Oscar | 13 candidature per Oppenheimer

Leggi su servizitelevideo.rai

(Di martedì 23 gennaio 2024) 16.37, di Nolan, guida la corsa agli2024 come Miglior Film con 13. Povere Creature,di Lanthimos, ne ha 11. Killers of the Flower Moon,di Scorsese,10. Barbie di Gerwig ne ha 8. Gli altri candidati nella stessa categoria sono The Holdovers, Maestro, Past Lives, Anatomia di una caduta, The Zone of Interest. Per la regia, candidati Triet,Glazer,Lanthimos,Nolan, Scorsese. Resta fuori Gerwig,data tra i favoriti. Bradley Cooper e Cillian Murphy tra gli attori.Attrici:Emma Stone,Sandra Huller