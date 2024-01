Oroscopo Paolo Fox 24 gennaio 2024 | Acquario positivo | Pesci focalizzato

Leggi su ultimora.news

(Di martedì 23 gennaio 2024) L'diFox del 24rivela in anteprima che giornata sarà. Con la Luna in Cancro sarà facile mettere ogni cosa in discussione e contrarre qualche lite. I nati delsi sentiranno pieni di energia e focus, mentre l'sarà. Vediamo le previsioni astrologiche diFox di mercoledì 24, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.24diFox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - L'diFox dell'Ariete ti mette in guardia dalla contrarietà lunare. Possibili dissensi in arrivo, ma cerca di fare attenzione a ...