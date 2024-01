Orari folli e guai al fianco? Ma vince sempre lui | Sinner liquida Rublev | un match pazzesco Ora c' è Djokovic

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 23 gennaio 2024) Immenso, inarrestabile Jannik: per la prima volta in carriera è in semifinale agli Australian Open, il primo slam di questo 2024. E l'obiettivo dell'altoatesino è uno soltanto: la vittoria finale. Jannickanche il russo Andrej, in tutto in tre set: 6-4, 7-6, 6-3. Ancora una volta Jannick non concede neppure una partita, così come non la ha concesso fino ad ora nel corso dell'intero torneo. Ma a dispetto del risultato, la partita non è stata affatto semplice. Per due ragioni: la prima il ritardo mostruoso con cui è iniziata (circostanza che favorisce Novak, che incontrerà in semifinale); la seconda ifisici che lo hanno tormentato durante la partita. Articolo in aggiornamento