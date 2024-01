OnePlus 12 e 12R ufficiali | specifiche | uscita e prezzo

(Di martedì 23 gennaio 2024)12 e 12R sono i nuovi smartphone di punta della casa cinese, presentati oggi in un evento online. Si tratta di due modelli molto simili tra loro dal punto di vista estetico, ma differiscono per alcune caratteristiche principali come il processore. Vediamo insieme le, l’e ildi questi due dispositivi. Recensione11: un Pro non Pro12:tecniche12 è uno smartphone di fascia alta, dotato di un display da 6,82 pollici con risoluzione 1440 x 3168 e refresh rate a 120Hz che può raggiungere 4.500 nit di luminosità. Il pannello è protetto da un vetro Gorilla Glass Victus e supporta il sensore di impronte digitali integrato. Il processore è il potente Snapdragon 8 Gen 3, affiancato da 12 o ...

Costerà presumibilmente di più il prossimo OnePlus 12, soprattutto per via di una serie di miglioramenti che interesseranno vari aspetti del ... (optimagazine)

Presentati i nuovi OnePlus 12, OnePlus 12R e gli auricolari OnePlus Buds 3, tutti disponibili in versione Global ad eccezione delle cuffie che arriveranno in seguito ...OnePlus 12 e 12R, in dolce compagnia degli auricolari Buds 3, non hanno più segreti: tutto ciò che devi sapere su questi attesi prodotti.Sebbene OnePlus 12 sia uno smartphone dalle mille qualità, tuttavia, il suo fratello minore OnePlus 12R potrebbe essere l'investimento più sensato per la maggior parte degli utenti. I fan più esigenti ...