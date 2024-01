Omicidio Pamela Mastropietro | confermato l’ergastolo per Oseghale | la sentenza della Cassazione

(Di martedì 23 gennaio 2024) È definitiva la condanna alper Innocent, accusato die violenza sessuale ai danni di, la 18enne uccisa a Macerata il 30 gennaio 2018. A deciderlo i giudici di, dopo l’esame dell’istanza di impugnazione presentata dalla difesa dia seguitoCorte d’appello di Perugia che avevaanche l’aggravente dello stupro nei confronti dell’imputato. Nei gradi precedenti, infatti, il pusherè stato condannato alla pena massima per, violenza sessuale, distruzione e occultamento di cadavere. La difesa di Osghale: «Le prove? Contraddittorie» Per la procuratrice ...

