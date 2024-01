Omicidio Oltrona | un selfie incastra l’amico | “Per stasera bastano”

(Di martedì 23 gennaio 2024) Tradito da undavanti a un tavolo pieno di bottiglie, pubblicato sui social. Così Luca De Bonis, 33 anni, di Appiano Gentile, fermato ieri sera per l’di Manuel Millefanti, aveva annunciato sui social l’inizio della serata a casa delpoi terminata in tragedia. “Perdai… Diciamo di sì”, si legge sotto alla foto pubblicata sul social. L’ultimo scatto di Manuel, 43 anni, ucciso attorno alle 4.30 della notte tra domenica e lunedì, nella sua abitazione adi San Mamette, nel Comasco. A ucciderlo, dopo una serata all’insegna dell’alcol e della droga,Luca de Bonis che ha confessato l’durante il fermo. L’uomo nella notte è stato portato in carcere al Bassone di Como.Leggi anche: Imprenditore ...

