Omaggio a Gigi Riva in Aula Camera | un minuto di silenzio ed applauso dei deputati

(Di martedì 23 gennaio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 23 gennaio 2024 L'dellaha ricordato, con undied un, l'ex calciatore scomparso ieri all'età di 79 anni, protagonista dello scudetto del Cagliari nel 1970. "Era una persona, che non era sarda, e che era rimasto innamorato della Sardegna con l'orgoglio di avere dato il sogno del tricolore, con il Cagliari, ad una terra dimenticata.è stato un grande italiano, un grande cagliaritano, un grande sportivo, un grande uomo e lo rimarrà per sempre", ha affermato il deputato sardo di Fratelli d'Italia, Salvatore Deidda. "era un uomo schivo, con un sorriso malinconico, che ha trattato le persone con estremo garbo, ...

Un Busto in Lego per omaggiare Gigi Riva che martedì 7 novembre compirà 79 anni. La celebre foto del campione con la maglia dello Scudetto 1969-70 ... (sportface)

In omaggio a Gigi Riva , scomparso ieri sera all'età di 79 anni, Sky e NOW programmano il docufilm diretto da Riccardo Milani, dedicato alla vita e ... (comingsoon)

Migliaia, migliaia in coda lungo il vecchio Sant’Elia, lo stadio dove Gigi Riva giocò la coppa dei campioni e dove finì la carriera in un’infausta ... (ilfattoquotidiano)

L’omaggio a Gigi Riva, il Rombo di Tuono amatissimo dal suo popolo, tradito da una malattia al cuore e morto ieri a 79 anni. La camera ardente a Cagliari. (di Nino Luca, inviato a Cagliari) ...Su questo non c’era alcun tipo di dubbio”. Le iniziative per ricordare il campione scomparso Il sindaco ha sottolineato che ha in mente già alcune iniziative per rendere omaggio a Gigi Riva e far ...In una nota sul sito ufficiale del Cagliari il presidente Giulini ha affermato che lo stadio di Serie A dei sardi sarà intitolato all'ex leggenda, scomparsa nella serata di ieri.