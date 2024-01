Oggi Sinner gioca contro Andrej Rublev | che è molto più di un semplice tennista

Per la prima volta nella storia un giocatore italiano ritorna ai quarti di finale degli Australian Open dopo averli già raggiunti in passato. Ci ... (oasport)

Dopo aver chiuso il 2023 in clamorosa ascesa con la finale alle ATP Finals e il successo in Coppa Davis con l'Italia, Jannik Sinner ha iniziato il ... (gqitalia)

Australian Open - i risultati di oggi : fuori Tiafoe e Cerundolo tra le teste di serie - c’è Baez per Sinner

La quarta giornata degli Australian Open è in via di definizione, con i soli Stefanos Tsitsipas e Novak Djokovic ancora in campo con Jordan Thompson ... (oasport)