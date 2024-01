Objectway acquisisce Nest Wealth | leader nelle soluzioni di digital wealth in Canada

Leggi su seriea24

(Di martedì 23 gennaio 2024)compie un passo significativo verso l’espansione delle propriee della presenza in Nord America. Si tratta di una tappa fondamentale nella strategia per diventare il partner end-to-end di fiducia nel settore delmanagement a livello globale. MILAN & TORONTO–(BUSINESS WIRE)–, Top 100 FinTech provider di software as-a-service e servizi per banche,e asset manager, ha annunciato oggi l’acquisizione di, fornitore canadesedi. In oltre 30 anni di esperienza nel settore,ha costruito partnership con ...