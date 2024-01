Nuovo rinvio del processo | l’avvocatessa bergamasca Rita Duzioni resta bloccata in Kenya

Leggi su bergamonews

(Di martedì 23 gennaio 2024) Udienza rinviata al prossimo lunedì 29 gennaio. Cosìè diin, il suo passaporto dalla scorsa fine di dicembre si trova sotto sequestro negli uffici della polizia turistica. È accusata di omessa custodia di animali in quanto, nell’aprile 2023, quando lei si trovava in Italia, uno dei suoi 5 cani adottati durante i frequenti soggiorni a Malindi, ha azzannato il polpaccio di Chetrin Gelmi, manager del resort “Lion in the sun”, di proprietà di Flavio Briatore. Una delle guardie locali che si occupano di controllare l’appartamento dele di suo marito ha inavvertitamente lasciato aperto il cancello e l’animale ha attraversato la strada proprio mentre la Gelmi passeggiava insieme al suo ...