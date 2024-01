Nuovo centrocampista | il Napoli ha scelto su chi puntare | colpaccio in arrivo

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 23 gennaio 2024) Il calciomercato invernale è nella sua fase finale, ilstringe per chiudere il colpo a centrocampo: chi sarà acquistato. Grande delusione per il, che torna dall’Arabia Saudita con nuove certezze dovute a unsistema di gioco che sembra stia dando qualche frutto, ma anche con l’amarezza di aver perso la Supercoppa Italiana, forse l’ultimo trofeo stagionale realmente abbordabile. Per i Campioni d’Italia in carica si profila una stagione da zero titoli, non il massimo per chi, come il presidente Aurelio De Laurentiis, solo pochi mesi fa sfidava il calcio europeo promettendo battaglia anche per la conquista della Champions League. A dire il vero il cammino europeo per ilè ancora in piedi, con la doppia sfida al Barcellona da giocare, ma visto l’andamento della stagione appare assai improbabile ...